【第9話・10話】 6月9日公開 第9話を読む 【拡大画像へ】 双葉社は6月9日、黒江S介氏によるマンガ「悪魔と俺と」第9話「悪魔と俺とお弁当」と第10話「悪魔と俺とケーキ」をwebアクションにて無料公開した。 第9話では、大ちゃんが悪魔が作った自分のキャラ弁を職場に持っていく。第10話では、割引のホールケーキを買ってきた大ちゃん。ケーキの美味しさに喜ぶ2人