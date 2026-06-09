6月9日、神戸ストークスは、小川麻斗と2026－27シーズンの新規選手契約を締結したことを発表した。契約期間は2027－28シーズンまでの2年間で、2年目はクラブとプレーヤーの双方にオプションが付与されている。 福岡県出身で24歳の小川は、176センチ77キロのポイントガード。福岡第一高校から日本体育大学へ進み、在学中はライジングゼファー福岡、サンロッカӦ