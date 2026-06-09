6月9日、茨城ロボッツは、ティム・ソアレスとの2026－27シーズンの選手契約が合意に至ったことを発表した。なお、契約期間は1年となる。 ブラジル出身で現在29歳のソアレスは、211センチ107キロのセンター。ザ マスターズ大学からトルコやイスラエルなどの海外リーグを経て、2022－23シーズンにオーストラリア・NBLのシドニー・キングスへ加入し、同シーズン