ビューティガレージがこの日の取引終了後に、２７年４月期の連結業績予想を発表しており、売上高４３１億５３００万円（前期比１３．０％増）、営業利益２２億１７００万円（同４６．０％増）、純利益１３億５１００万円（同４４．８％増）を見込み、年間配当予想を前期比２円増の１８円とした。 各事業における成長戦略を着実に実行していくことにより売上高の伸長を見込む。加えて、前期第４四半期中に消耗品