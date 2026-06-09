９日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。前日の米債券安を受けて売りが先行したものの、引けにかけては需給の引き締まりを意識した買いで上げ幅を広げた。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに踏み切るとの観測が高まっていることを背景に、８日の米長期債相場が続落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。この日の時間外取引でも米長期金利が高止まりしていたことが影響し、債券先物は午前９時３０分す