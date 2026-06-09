（コロール中央社）蕭美琴（しょうびきん）副総統はパラオ訪問3日目の8日、同国国会で演説した。台湾との友好関係を強調した上で、越境犯罪が太平洋地域全体の課題になっているとし、対策の一環として台湾の捜査機関、法務部（法務省）調査局の職員をパラオに派遣する準備が整っていると発表した。パラオは中華民国（台湾）と外交関係を持つ太平洋の島国で、蕭副総統は6日から10日までの日程で訪問している。蕭副総統は演説で、両