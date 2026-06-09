（台北中央社）交通部（交通省）は8日、中東情勢の悪化に伴う石油価格の高騰などを受け、行政院（内閣）の政策に合わせて実施している公共交通機関運賃の安定支援措置について、期間を当初の3カ月間からさらに3カ月間延長すると発表した。交通部は、長距離バスを対象とした運賃を据え置くための支援の他、国内の船舶事業者、国内線を運航する航空会社に対する燃料費の割引などを行っていた。またタクシーについては1台当たり最高60