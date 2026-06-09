株式会社ケンコー・トキナーは、ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ第2弾として「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」を6月26日（金）に発売する。直販価格は7,700円。 ディズニー・ピクサー作品『トイ・ストーリー』の世界観を楽しめるデジタルカメラ。作中の人気キャラクターである「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」のキャラクターボイス