リンクをコピーする

6月10日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■取引時間中の発表 ◆第2四半期決算： トビラシステ [東Ｓ] ◆第3四半期決算： ファーマＦ [東Ｐ] ■引け後発表 ◆本決算： ★ エニーカラー [東Ｐ] ◆第1四半期決算： モイ [東Ｇ] ★ ＧＥＮＤＡ [東Ｇ] スバル [東Ｓ] ◆第2四半期決算： プラスゼロ [東Ｇ] ■発表時