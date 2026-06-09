9日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比55.5ポイント高の3901.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万7408枚だった。この日のTOPIXの現物終値3896.11ポイントに対しては5.39ポイント高。 株探ニュース