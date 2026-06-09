9日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比620ポイント高の3万5300ポイントで取引を終えた。出来高は2629枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5250.14ポイントに対しては49.86ポイント高。 株探ニュース