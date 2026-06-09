9日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前日清算値比5ポイント安の739ポイントで取引を終えた。出来高は6298枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値740.6ポイントに対しては1.6ポイント安。 株探ニュース