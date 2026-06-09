9日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比0.5ポイント高の1760ポイントで取引を終えた。出来高は322枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1760.27ポイントに対しては0.27ポイント安。 株探ニュース