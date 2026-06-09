ノバック [東証Ｓ] が6月9日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の13億円→16.9億円(前の期は8.3億円)に30.3％上方修正し、増益率が56.6％増→2.0倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.9億円→10.8億円(前年同期は6.9億円)に57.0％増額し、一転して55.2％増益計算になる。 株探ニ