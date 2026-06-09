中国・浙江省の川が牛乳のように真っ白に染まる現象が起きた。地元当局は付近の工場による汚染だと説明した。中国メディアの極目新聞などによると、現場は同省温州市瑞安市を流れる川。今月6〜7日にかけて乳白色へと変色したほか、大量の魚が群れをなして水面に浮上した。異臭はなく、体調不良を訴える住民もいなかったが、異常な現象に不安が広がった。関係者によると、この川では地元のドラゴンボート大会が開催されるほか、川沿