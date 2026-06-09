近年、上海は国際消費中心都市の建設を加速させており、「デビュー・エコノミー」が商圏の集客や消費アップグレードを促す重要な原動力となっています。先日、あるロボットメーカーの具身知能（エンボディドAI）体験館のアジア初店舗が南京西路にオープンし、オープンから1週間、毎日多くの来場者でにぎわっています。この具身知能体験館では、人型ロボットの展示エリアに多くの見学者が集まっています。ロボットのパフォーマンス