“真っ白な建売とインテリア”をテーマに心地よい住まいづくりを発信している、おしるこ（＠oshiruko_ie）さんが9日までに自身のインスタグラムを更新。狭い外構のデッドスペースをおしゃれに有効活用するアイデアを紹介した。【画像】綺麗な仕上がり！」ロックガーデンの「お家DIY」アイデア（手順一覧）おしるこさんは「正直、幅40cmの外構では『何もできない』と思っていました。でも毎日目に入る場所だし、防犯面も気にな