上海動物園が台北市立動物園に寄贈したレッサーパンダ2頭が6日早朝、台湾地区の台北市に到着した。上海市と台北市が2024年12月に「上海・台北都市フォーラム」において調印した「レッサーパンダの種の交流と保護に関する提携覚書」に基づき、上海市から台北市に2頭のレッサーパンダが寄贈された。今後は台北市からも上海市に、優良な種が寄贈されることになっている。これは生物資源の相互補完に取り組み、遺伝的多様性を高めるこ