伝説的ヒップホップ・グループ、ビースティ・ボーイズのメンバーとして知られるマイク・Dのデビューアルバム『Thank You』が8月28日にリリースされることが発表された。全12曲が収録されており、2011年のビースティ・ボーイズ『Hot Sauce Committee Part 2』以来、同グループのメンバーによる初のフルアルバム作品となる。アルバム発表と同時に、ダークかつメロディアスな新曲「True Colors」のヴィジュアライザーも公開された。