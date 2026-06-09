俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。いよいよ9日に最終回を迎える本作。坪井敏雄監督に親子の距離感や第二の人生を描く上で大切にしたこと、永作博美、松山ケンイチの印象、そして最終回の見どころについて話を聞いた。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！■“親子の距離感”に込めたリアリティー――第二の人生や家族の在り方を描く本作で、こだわったことや大切