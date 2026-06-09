プロデューサーで歌手の高嶋弘之（92／※高＝はしご高）が9日、東京・亀戸のカメイドクロック カメクロコートでデビューCD「君のいない朝がくる」の発売記念イベントを開いた。【写真】92歳に見えない…！歌を披露する高嶋弘之冒頭のあいさつで高嶋は「去年、昭和100年。昭和歌謡を事務所でちょっと歌ってましたら、事務所の人間が『コンサートやったらどうですか？』と言うんで、調子に乗って2回ほどやった。『CDも出しましょ