俳優の松田翔太（40）と有村架純（33）が出演するauの新CM「夢への応援者」篇が、9日から全国で放映される。長年「三太郎」シリーズで夫婦役を演じてきた2人が、今回は本人役として共演し、サッカー日本代表と未来のサッカー日本代表にエールを送る。【動画】熱気あふれる試合に熱いエール！松田翔太＆有村架純出演 au新CMKDDIはブランドスローガン「Spark Your Journey」のもと、一人ひとりの挑戦を後押しする取り組みを展開