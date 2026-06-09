音楽制作レーベル「Arte Refact」のホームページが更新されました。【映像】全員退所を発表した「Arte Refact」公式HP「所属クリエイターの一斉退所につきましてこの度、Arte Refactに所属するクリエイター全員が、2026年6月30日をもって退所することとなりました。現在進行中のお取引および案件につきましては、関係者の皆様にご不便やご迷惑をおかけすることのないよう、クリエイターと社員一同、最後まで責任を持って対応して