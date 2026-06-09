中国の習近平国家主席の北朝鮮訪問について、北朝鮮メディアは9日、金正恩総書記との首脳会談の様子を伝え、両国の結束をアピールしました。【映像】笑顔で習首席を出迎える金総書記（実際の様子）9日付の労働新聞は、金総書記と習主席が空港やパレードで交流する姿を写真付きで大々的に報じました。会談で金総書記は、「今年初の外国訪問として平壌を選んだことは我が人民への最大の支持」と習主席歓迎の意を述べ、意見交換