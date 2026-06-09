Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」にも所属する堀慎吾（41）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新。週刊誌に対して出禁を通告した。同日の日本プロ麻雀連盟本部道場ゲストである堀。自身のXで広報投稿を引用して「本日17時から連盟巣鴨道場にゲストでお邪魔します」と宣伝した。そして「皆様のご来店をお待ちしております。皆様…と言いましたが、週刊誌は来ないでください。フリじゃないです。マジで出禁です」と喚起した。