アメリカのプロバスケットボール、NBAファイナル第3戦がニューヨークで行われ、会場を訪れたトランプ大統領に観客から激しいブーイングが浴びせられました。【映像】厳戒態勢が敷かれる会場周辺 NY（実際の様子）NBAファイナルではニューヨークを本拠地とするニックスが53年ぶりの優勝を目指しています。ニックスファンを自称するトランプ大統領は8日、試合を観戦しましたが大型スクリーンに姿が映し出されると観客から激し