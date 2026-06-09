女優・永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）が9日、ついに最終回を迎える。最終回を前に、坪井敏雄監督が親子の距離感や第二の人生を描く上で大切にしたこと、永作、共演の松山ケンイチの印象、そして見どころについて語った。同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公・待山みなとが、息子の就職で訪れた自分時間を使って3カ月で職人になれる「