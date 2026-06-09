会議に出席している人の眠気や集中度を数値化する装置が開発されました。【映像】感情推定センサーにより数値化された眠気や集中度松岡大将記者リポ「プレゼンに参加している人の反応が分からない。そんな時、この装置がリアルタイムで状況を教えてくれます」「感情推定センサー」は5メートル以内にいる人に電波を発射して脈を測り、波形から眠気や集中度を数値化します。エアコンに搭載するセンサーを応用したもので、一つ