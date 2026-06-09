【ニューヨーク＝大月美佳】米国のトランプ大統領は８日、米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）ファイナルの第３戦を観戦した。試合前の国歌斉唱中、トランプ氏が敬礼する姿が会場の大画面に映し出されると、地元ニューヨークの観客から激しいブーイングが起きた。トランプ氏来訪に伴い、会場周辺は厳戒態勢が敷かれ、広範囲に通行止めとなったほか、観戦イベントも中止された。試合は、地元ニックスが１１１対１１５で惜敗し