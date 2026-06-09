バイオリニストの高嶋ちさ子（57）の父で音楽ディレクターの郄嶋弘之（92）が9日、東京・亀戸にある商業施設「カメイドクロック」でデビュー曲「君のいない朝がくる」のリリースを記念したイベントを開いた。特注の黒いスーツに、ワインレッドの蝶ネクタイをした郄嶋は、右手に持った杖をつきながら登場。会場を見渡すと、「たくさんなのか、少ないのか分かりませんが、集まってくださりありがとうございます」と