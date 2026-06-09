11日に開幕する北中米ワールドカップに臨むサッカー日本代表がメキシコでの事前合宿を終えてベースキャンプ地のアメリカ南部、ナッシュビルに到着しました。【映像】合流した南野選手について語る長友選手（実際の様子）日本代表は、8日ベースキャンプ地となるナッシュビルに到着後、公開練習を行い、ランニングやボール回しでおよそ40分、汗を流しました。けがの影響で代表入りを逃した南野拓実選手も日本代表に帯同するた