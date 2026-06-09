プロ野球・巨人の竹丸和幸投手がプロ初のガッツポーズ披露へ含みを持たせました。鷺宮製作所から25年ドラフト1位で入団した竹丸投手は、ルーキーながら開幕投手を任せられるなどここまで9試合に先発し防御率2.98。チームトップタイの5勝(4敗)をマークしています。6回無失点で5勝目を挙げた5月17日DeNA戦は、6回にノーアウト1、2塁のピンチに。それでも2アウトを取ると、最後は宮下朝陽選手をサード・坂本勇人選手の好守備もあって