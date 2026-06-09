日本バレーボール協会がYouTube更新バレーボールの男子日本代表は、10日からネーションズリーグ予選リーグ第1週中国大会を戦う。大会を前にした7日、日本バレーボール協会（JVA）はYouTubeチャンネルを更新。合宿で戸惑う石川祐希主将に注目が集まった。JVAは7日、「【ALLFOR】選手たちが集結！2026年シーズンが始動」として男子日本代表の密着動画を公開した。ティリ監督が「楽しんで！追い込んで！さあやりましょう！」と