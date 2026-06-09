やはり額面通りには受け取れないのかもしれない。ヤンキースのブライアン・キャッシュマンＧＭ（５８）がアーロン・ジャッジ外野手（３４）の離脱を受け、緊急補強の可能性を否定した発言が逆に波紋を広げている。ジャッジは肋骨の負傷で戦列を離れ、再検査は４〜６週間後。衝撃の長期離脱はすでに既報済みだが、問題はその穴をどう埋めるかだ。米メディア「ヤードバーカー」は８日（日本時間９日）、キャッシュマンＧＭが米放