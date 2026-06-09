5〜8日にかけて全米女子オープンがカリフォルニア州で開催された大谷翔平投手がドジャースに加入して以降、ロサンゼルスを訪れる日本人観光客が激増。ロサンゼルス観光庁によると、ロサンゼルスを観光する80％〜90％の日本人は最低でも1度はドジャースタジアムを訪れるという。そしてファンだけでなく、日本を代表するアスリートも例外ではないようだ。ゴルフの全米女子オープンが4日から7日（同5日から8日）まで米カリフォル