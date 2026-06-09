飼い主さんの呼びかけで集まってきた猫たちがまだ眠そうで…？従順な寝ぼけ猫たちの様子がほほえましすぎると話題で、動画は1千再生を超えました。「とぼとぼ出てくる猫たちがかわいすぎ！w」「たまらんすぎるw」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：寝室のドアに向かって『みんなー』と呼ぶと…集まってきた『猫たちの様子』が可愛すぎる】 合図で集合 Instagramアカウント『marinanagram』に投