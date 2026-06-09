Instagramアカウント「ねこのそうちゃんです」に投稿されたのは、ドライヤーと戦う成長記録です。投稿は25万回以上視聴され、2.2万件超の「いいね」を獲得。「個性がすごい」「こんな面白い子初めて見ました」と反響を集めています。子猫の頃から変わらないそうちゃんの姿が、多くの人を笑顔にしているようです。 【動画：全身を使って『ドライヤーの風と戦っていた子猫』が、成長した結果…爆笑の展開】 子猫時