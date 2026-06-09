元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が2026年6月9日にXで、高市早苗首相陣営による「中傷動画」作成報道をめぐり、高市首相が動画制作者とされる男性との面識を否定した際の発言について、「さすがにこれは無理がある」などと言及した。「自分を徹底的に正当化する政治家は...」「中傷動画」問題をめぐっては、25年10月の自民党総裁選で、高市陣営側の相談によって対立候補を中傷する動画が大量に作成・配信されていたと週刊文春が報じ