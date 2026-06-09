水道の蛇口から水を飲んだり、窓を開けて逃走したりと高い学習能力を持ち、栃木・宇都宮市中心部を徘徊している「学習クマ」はどこにいるのか。住宅地や商店街を、人やクルマをまったく恐れることなく歩き回っているようで、すでに目撃情報は50件以上。2026年6月9日午前5時半ころには宇都宮大学のキャンパスで2頭が目撃され、全学休講となった。6月、7月は「行動が非常に活発化しています」「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝