韓国代表はBIGBANGのG-DRAGONが手掛けるアパレルとコラボ北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。新フォーマットでの開催となるなか、海外メディア「The FADER」が「W杯の最もクールなコラボ11選」を紹介した。そのなかで、韓国代表とアーティストグループ「BIGBANG」の「G-DRAGON」が手掛けるアパレルブランドとのコラボに注目している。記事では、音楽やカルチャー界の著名な顔ぶれ、さらには著名なファッションブランドが各