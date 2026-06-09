2007年以降、アメリカの出生率は減少しています。多くの専門家はこの減少を世界金融危機と結びつけていますが、新たに「2007年に初代iPhoneが登場したことが原因ではないか」とする仮説が提唱されました。Is the iPhone Birth Control? Causal Evidence from AT&T’s 2007-2011 Carrier Monopoly | NBERhttps://www.nber.org/papers/w35310It’s (at least partly) the phones, y'all.New NBER WP this morning with Zeke