バイオリニスト・高嶋ちさ子の実父で、 東芝レコード（現ユニバーサルミュージック）時代に「ビートルズ」旋風を巻き起こした伝説的プロデューサー・郄嶋弘之氏が９日、都内でデビュー曲「君のいない朝がくる」（１０日発売）の発売記念イベントを行った。ビートルズの初代プロデューサーとして名を馳（は）せたが、９２歳にしてＣＤデビュー。作詞にきたやまおさむ、作曲に都倉俊一と縁のある２人を迎え、亡き妻へ贈る