バイオリニスト・高嶋ちさ子の実父で、レジェンドプロデューサー・郄嶋弘之が９日、都内でデビュー曲「君のいない朝がくる」（１０日発売）発売記念イベントを行った。９２歳にして挑戦を続ける原動力やこれからの展望について明かした。９２歳にしてＣＤデビューすることになった郄嶋は「新曲はちょっと難しかったんですけど、９２歳してはそれなりに準備もしました」と胸を張った。新たな挑戦を続ける原動力につ