バラの加工場で作業する従業員。（大理＝新華社配信）【新華社昆明6月9日】第10回中国・南アジア博覧会が11日から6日間、雲南省昆明市で開催される。博覧会は過去10年、南アジアや東南アジアに向けた重要な経済貿易プラットフォームとして、同省の特産品の展示や商談、海外進出を支え続けてきた。今年も多くの企業が優良な農産品を一堂に出展し、同省の農業における全産業チェーンの優位性をアピールする。同省大理ペー族自治