◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」北中米Ｗ杯で導入される新ルールを知っていますか。国際サッカー評議会が打ち出した改定は、スローインやゴールキックへの「５秒ルール」の適用を始め、試合の遅延を排除しようという意図が見える。中でも、グレーゾーンだったスローインに秒数制限が課された。一見すると厳格な「５秒」という制限を、日本代表はむしろ追い風に変えようとしている。ＤＦ長友佑都（３９）は「５秒は早い。