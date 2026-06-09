【新華社ウルムチ6月9日】中国新疆ウイグル自治区克拉瑪依（カラマイ）市周辺にある中国石油新疆油田の2カ所の作業エリアでここ数日、ポンプ設備付近で遊ぶ複数のコサックギツネが確認されている。コサックギツネは国家2級保護野生動物に指定されている。同油田では近年、環境保全の取り組みを進め、野生動物の保護を通じて人と動物の共存を図っている。（記者/顧莘）