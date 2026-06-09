タレントの梅宮アンナが９日、都内で「フルコースがんと私と家族の日々」（１０日発売、文藝春秋）の発売記念会見を開催。書籍発売にいたった経緯などを語った。２４年８月に乳がんのステージ３Ａを公表したアンナ。同書では、がんの闘病記、父で俳優・梅宮辰夫さんの晩年の様子、長女・百々果さんへの思い、世継恭規氏との電撃再婚への内幕など、半生を赤裸々につづっている。アンナは「非常にうれしいところです。もとも