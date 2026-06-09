【新華社長沙6月9日】中国湖南省岳陽県の鹿角水域周辺に広がるヨシ原はこのところ、洞庭湖の水位上昇に伴って水没し始めた。同地域に生息するシフゾウは危険を避けるため、周囲の森林へと移動している。地元の林業部門は近隣住民の生活とシフゾウの生息環境が互いに干渉しないよう、増水期の対策を実施し、人と自然の共存を図っている。（記者/余春生）