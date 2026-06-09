【新華社ウルムチ6月9日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州にある国内最大の内陸淡水湖、ボステン湖で5日、扁吻魚（学名:Aspiorhynchuslaticeps）の稚魚6万匹余りが放流された。今回放流されたのは養殖第2世代の稚魚で、生育期間1年以上、体長15〜35センチ、体重30〜250グラムとなる。生育期間5〜6年の成魚19匹も初めて放流された。魚類の増加と生物多様性の保護を目的に、水産資源としてそのほかの魚