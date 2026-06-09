タレントの梅宮アンナが９日、都内で「フルコースがんと私と家族の日々」（１０日発売、文藝春秋）の発売記念会見を開催。１９年１２月に亡くなった父で俳優・梅宮辰夫さんの晩年を振り返った。２４年８月に乳がんのステージ３Ａを公表したアンナ。同書では、辰夫さんが晩年に体重が落ちてしまったことや病気が原因で怒りっぽくなってしまい、アンナや妻・クラウディアさんにも怒りや嫉妬をぶつけることがあったなど、赤裸々